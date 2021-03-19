В Telegram можна створювати голосові чати, як в Clubhouse

Джерело:Telegram
Успіх Clubhouse багатьом соцмережам не дає спокою. Аналоги rooms (віртуальні кімнати для розмов) розробляють Facebook, Telegram. Зараз схожа функція з'явилася у месенджері Telegram.
Нещодавно Telegram випустив чергове оновлення месенджера. Так, користувачі отримали можливість створювати голосові чати в каналах. При цьому у месенджері, на відміну від Clubhouse, розмови можна зберігати, як подкасти.
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Нагадаємо, голосові чати з'явилися в групах Telegram в грудні 2020 року. Зараз така функція стала доступною в каналах. При цьому, чати не мають обмежень за кількістю учасників. З оновленням адміністратори можуть зберегти запис ефіру.
У списку учасників бесіди з'явилися їхні біографії, а слухачі можуть підіймати руку для участі в обговоренні. Спікери можуть підключатися до розмови від імені своїх каналів, а також створювати запрошення посилання, які відразу відкривають чат.
Серед інших нововведень: