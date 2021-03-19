Успіх Clubhouse багатьом соцмережам не дає спокою. Аналоги rooms (віртуальні кімнати для розмов) розробляють Facebook, Telegram. Зараз схожа функція з'явилася у месенджері Telegram.

Нещодавно Telegram випустив чергове оновлення месенджера. Так, користувачі отримали можливість створювати голосові чати в каналах. При цьому у месенджері, на відміну від Clubhouse, розмови можна зберігати, як подкасти.

Цікаво Цифра дня: за рік кількість українських користувачів в соцмережах зросла на 7 мільйонів

Нагадаємо, голосові чати з'явилися в групах Telegram в грудні 2020 року. Зараз така функція стала доступною в каналах. При цьому, чати не мають обмежень за кількістю учасників. З оновленням адміністратори можуть зберегти запис ефіру.

Як створити голосовий чат

Користувач повинен перейти в профіль будь-якого каналу або групи, де є адміністратором;

Далі потрібно натиснути на такі іконки – (⋮) або (⋯);

Обираємо "Почати голосовий чат" і можна говорити.

У списку учасників бесіди з'явилися їхні біографії, а слухачі можуть підіймати руку для участі в обговоренні. Спікери можуть підключатися до розмови від імені своїх каналів, а також створювати запрошення посилання, які відразу відкривають чат.

Що ще нового

Серед інших нововведень: