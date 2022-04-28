Telegram готують до принципових змін: в мережу просочилось ймовірне оновлення

Telegram продовжує нарощувати аудиторію по всьому світу, обіцяючи користувачам не лише анонімність, а й функціональність. Щоб залишатися попереду конкурентів, компанія додає все більше можливостей.

Перші згадки нової функції знайшли в коді додатка. Судячи з усього, нас чекає повноцінна стрічка новин.

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Деталі

Всього знайдено чотири стрічки відповідного коду. На їх основі неможливо зробити висновки про те, як саме це працюватиме.



Код Telegram зі згадками стрічки новин / Скриншот Telegram Info

Наприклад, це може бути загальна стрічка, яка об'єднуватиме всі канали в один потік, як це відбувається у Facebook.

Іншим варіантом, як можна було би реалізувати функцію є окремі стрічки для кожної папки, можливість створення яких була додана не так давно. Користувач зараз може сортувати свої канали по різних папках, тим самим полегшуючи доступ до них. Відповідно у кожному такому розділі можна реалізувати окрему стрічку новин, яка збиратиме всі публікації з каналів, які присутні в папці, тим самим розділяючи такі стрічки за тематиками.

У будь-якому випадку, вже зараз можна сказати, що публікації у такій стрічці будуть розташовуватися в хронологічному порядку, адже компанія виступає проти різноманітних алгоритмів і не збирає інформацію про дії та інтереси користувачів навіть для реклами всередині сервісу.

Введення новинної стрічки змінить логіку взаємодії з сервісом і наблизить його до звичайних соцмереж.