В українському сегменті Telegram у період свят активізувалися шахраї. Українські користувачі месенджера почали отримувати скорочені посилання на кшталт bit.ly.

Однак переходити за ним не варто. Адже після цього можна позбутися доступу до свого облікового запису, про це розповів постраждалий користувач Віктор Фантаєв.

До теми Telegram знову перестав працювати в Україні

Як працює шахрайська схема

Посилання приходять користувачам від людей з їхнього списку контактів. Коли користувач переходить за лінком, то хакери запропонують ввести свій номер, а потім запитають код авторизації з SMS. Після цього зловмисники отримують доступ до аккаунту.

Хоча користувачі кажуть, що навіть без введення номера можуть початись проблеми з доступом до облікового запису Telegram.

Після цього подібні фішингові посилання будуть розсилати від імені постраждалого.

Як змінити ситуацію

У Лабораторії цифрової безпеки кажуть, якщо користувач вже перейшов за небезпечним лінком, йому варто перевірити відкриті сесії. Після цього закрити всі незнайомі сесії, а також змінити пароль другого фактора (якщо у користувача двофакторна модель автентифікації).

Також якщо у Telegram користувач надіслав паролі до інших облікових записів їх теж необхідно змінити.