Телефон з реальним дисковим набором надійшов у продаж: відео

Інженер Брукхейвенської національної лабораторії Жюстін Хаупт здивувала цікавою розробкою. Це телефон Rotary Cell Phone, який замість сенсорного екрану або хоча б кнопок отримав "старий-добрий" дисковий набір.

Джерело: Geeky-gadgets

Більше того, розробниця вже запустила прийом попередніх замовлень на цей телефон. Щоправда, замовникові доведеться збирати його самостійно.

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Що цікавого у смартфоні

Телефон отримав компактний розділ, фронтальний OLED-екран, а також підтримує 4G . Ще один екран розміщений на тильний стороні, він створений на базі електронного чорнила. Також тут є дві кнопки для швидкого набору і зовнішня антена, що дає змогу використовувати SIM-карту будь-якого оператора.

Незвичний телефон Rotary Cell Phone: відео

SMS можна отримувати, але надсилати вже не вийде. Контакти у вигляді текстового файлу зберігаються на карті пам'яті microSD.

Ціна

Вартість комплекту, з якого можна, власне, зібрати, мобільний телефон з дисковим набором складає 390 доларів (10 900 гривень).