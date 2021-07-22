Павло Дуров заробив собі репутацію завдяки створенню захищеного від зламу додатка для обміну повідомленнями. Тепер, як пише джерело, він знайшов себе у списку об'єктів стеження компанії NSO Group за допомогою програми Pegasus.

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Що відомо

Британський номер Дурова знаходився там з початку 2018 року – тоді підприємець змінив офіційне місце проживання з Фінляндії на ОАЕ. Час появи номера в базі збігається з цією подією. Можливо, це був випадок, коли влада намагалася перевірити свого неоднозначного нового резидента.

Аналогічно, серед цілей стеження могли бути глави держав, урядів і міжнародних організацій, високопоставлені політики, військові та відомі журналісти.

Джерело The Guardian в NSO Group заявило, що хоча номер Дурова і значився в списку, мільярдер не був метою спостереження.

У самій компанії повідомили, що той факт, що номер з'явився в списку, не вказує на те, що за телефоном його власника стежили за допомогою Pegasus. Без спеціальної експертизи телефону Дурова неможливо сказати, чи робилася насправді спроба встановити шкідливе ПЗ на пристрій.