Телефон для собак: як працює новий винахід британських вчених

Незвичний пристрій DogPhone, як каже дослідниця з Університету Глазго Ілена Хірскі-Дуглас, покликаний не лише боротися з самотністю тварин, а й дати собакам вибір і свободу волі. Перші випробування вважають дуже успішними.

Першим нову ідею випробував на собі 10-річний лабрадор Зак, який живе у домі Хірскі-Дуглас. Він щодня залишався наодинці протягом семи годин і мав повну свободу взаємодії пристроєм.

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DogPhone

Весь задум складається з м'яча і спеціального передавача всередині, який запускає дзвінок на ноутбуці, реагуючи на взаємодію.

Щоб зробити дзвінок, спершу потрібно пограти з м'ячем. Хоча, судячи з опису в звіті, достатньо просто стиснути м'яч у зубах чи натиснути на нього лапою.

Собака таким чином може зв'язатися зі своїм господарем, коли відчуває самотність, перебуваючи наодинці вдома.

Господар своєю чергою може прийняти або ж відхилити дзвінок.

У першому випадку тварина побачить зображення господаря на екрані й почує його голос.

Вона також може відповісти на вхідний виклик від людини — для цього також необхідно взаємодіяти з м'ячем.



Лабрадор Зак випробовує телефон для собак / Фото Ілена Хірскі-Дуглас

Така конструкція, однак, має свої недоліки. Під час випробувань багато дзвінків виявилися випадковими. Зак дзвонив навіть тоді, коли просто сідав на м'яч.

Хоча, застерігає Ілена Хірскі-Дуглас, це лише може так здаватися з точки зору людини. Не можна відкидати ймовірності того, що це був просто один зі способів взаємодії, якщо собака не бачить різниці між "сісти на м'яч" та "стиснути зубами".

Вчена підкреслює, що завдяки цьому пристрою у собак з'явилося право вибору — взаємодіяти якось з господарем чи ні. Це, за словами авторки проєкту, покращує стан і поведінку тварини.