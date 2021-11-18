Першим нову ідею випробував на собі 10-річний лабрадор Зак, який живе у домі Хірскі-Дуглас. Він щодня залишався наодинці протягом семи годин і мав повну свободу взаємодії пристроєм.
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DogPhone
- Весь задум складається з м'яча і спеціального передавача всередині, який запускає дзвінок на ноутбуці, реагуючи на взаємодію.
- Щоб зробити дзвінок, спершу потрібно пограти з м'ячем. Хоча, судячи з опису в звіті, достатньо просто стиснути м'яч у зубах чи натиснути на нього лапою.
- Собака таким чином може зв'язатися зі своїм господарем, коли відчуває самотність, перебуваючи наодинці вдома.
- Господар своєю чергою може прийняти або ж відхилити дзвінок.
- У першому випадку тварина побачить зображення господаря на екрані й почує його голос.
- Вона також може відповісти на вхідний виклик від людини — для цього також необхідно взаємодіяти з м'ячем.
Лабрадор Зак випробовує телефон для собак / Фото Ілена Хірскі-Дуглас
Така конструкція, однак, має свої недоліки. Під час випробувань багато дзвінків виявилися випадковими. Зак дзвонив навіть тоді, коли просто сідав на м'яч.
Вчена підкреслює, що завдяки цьому пристрою у собак з'явилося право вибору — взаємодіяти якось з господарем чи ні. Це, за словами авторки проєкту, покращує стан і поведінку тварини.