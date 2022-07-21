Китайський текстовий редактор закрив письменниці доступ до роману через "нелегальну інформацію"

Китайський сегмент інтернету останніми днями активно обговорює ситуацію, в якій опинилась письменниця під псевдонімом Mitu. Річ у тім, що хмарний текстовий редактор, у якому вона писала свій роман, закрив доступ до рукопису.

Жорстка цензура в Китаї – не новина. В країні постійно приймають різноманітні закони для обмеження доступу до інформації, яка може нашкодити правлячій комуністичній партії. Так, нещодавно там після онлайн-критики уряду наказали всім сайтам перевіряти та вручну схвалювати кожен коментар, залишений користувачами.

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Втрачений рукопис

Повідомляється, що Mitu працювала в програмі, яка є аналогом Google Docs та Microsoft Office 365 – китайській WPS. Цей бренд з'явився на ринку ще у 1989 році під крилом компанії Kingsoft і розвивався великою мірою завдяки державним субсидіям та контрактам, що явно зробило його залежним від державного регулювання. Сьогодні сервісом користується близько 310 мільйонів осіб щомісяця.

Письменниця розповіла про свою ситуацію на літературному форумі Lkong і звинуватила WPS у тому, що той шпигував за її роботою і заблокував доступ до чернетки, коли виявив у ньому якийсь "нелегальний контент". Який саме – неясно. Сама авторка запевняє, що жодних протиправних речей не писала.

Контент абсолютно чистий і може бути опублікований на літературному сайті, але WPS вирішив, що його потрібно заблокувати. Хто дав їм право переглядати особисті документи користувачів і довільно вирішувати, що з ними робити?,

— обурюється письменниця.

Розробники WPS випустили вже дві заяви, підкреслюючи, що їхнє програмне забезпечення не цензурує файли, що зберігаються локально. При цьому в компанії досить розпливчато говорять про те, як WPS працює з файлами, розміщеними в хмарі. За їхніми словами, платформа несе відповідальність за контент, який поширюється на її ресурсах, але перевірка на заборонений вміст запускається лише в тому випадку, якщо автор створює посилання на загальний доступ до документа.

Mitu натомість заявляє, що ділилась файлом лише раз зі своїм редактором, і це було ще у 2021 році. З того часу вона була єдиною людиною, яка редагувала текст.

Документ, судячи з усього, не має локальних копій і був збережений лише в мережі, а отже його втрачено.