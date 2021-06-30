Служба підтримки Apple в Україні заговорила українською
Джерело:ITCua
У вівторок 28 червня Apple додала українську мову у свою службу підтримки користувачів. Відтепер проконсультуватися в Apple Support щодо технічних та інших питань можна й українською.
Один з читачів ITCua повідомив виданню, що приблизно два тижні тому при вхідному дзвінку у російськомовну підтримку повідомлення-попередження про запис дзвінка почало програватися українською. Вже 28 червня запустили повноцінну техпідтримку для України.
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Варто зауважити, що раніше українські користувачі обслуговувалися російською мовою за замовчуванням. Власники ж американських облікових записів – англійською. Офіційний запуск україномовної служби підтримки користувачів є ще одним натяком на відкриття повноцінного придставництва Apple в Україні.
Apple готується до виходу на український ринок
У червні глава митної служби Павло Рябікін заявляв, що компанія Apple хоче відкрити пряме представництво в Києві ще до кінця 2021 року і схоже це таки правда, адже компанія вже почала шукати персонал.
- Все почалося з того, що весною минулого року Apple зареєструвала в Україні юридичну особу "ЕППЛ УКРАЇНА" та почала підбір кадрів.
- У березні компанія розмістила чотири вакансії, серед яких юрист та Country Field Staff Manager.
- У квітні Apple запатентувала в Україні торгові марки "эппл" та "яблоко".
- У травні Apple розмістила вакансію головного бухгалтера та менеджерів з продажу у декількох обласних центрах.
- На початку весни 2021 року запрацювала україномовна версію сайту Apple, яку досі локалізовано лише частково.