Служба підтримки Apple в Україні заговорила українською

У вівторок 28 червня Apple додала українську мову у свою службу підтримки користувачів. Відтепер проконсультуватися в Apple Support щодо технічних та інших питань можна й українською.

Один з читачів ITCua повідомив виданню, що приблизно два тижні тому при вхідному дзвінку у російськомовну підтримку повідомлення-попередження про запис дзвінка почало програватися українською. Вже 28 червня запустили повноцінну техпідтримку для України.

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Варто зауважити, що раніше українські користувачі обслуговувалися російською мовою за замовчуванням. Власники ж американських облікових записів – англійською. Офіційний запуск україномовної служби підтримки користувачів є ще одним натяком на відкриття повноцінного придставництва Apple в Україні.

Apple готується до виходу на український ринок

У червні глава митної служби Павло Рябікін заявляв, що компанія Apple хоче відкрити пряме представництво в Києві ще до кінця 2021 року і схоже це таки правда, адже компанія вже почала шукати персонал.