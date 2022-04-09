Технології з розпізнавання облич та штучний інтелект дозволяють знайти кожного, – Федоров

Після визволення міст під Києвом від загарбників Мінцифрі вже вдалося встановити особи багатьох мародерів, катів, ґвалтівників та вбивць, які пролили кров українців на рідній землі. Очільник відомства Михайло Федоров розповів, що такі пошуки воєнних злочинців тривають щодня.

У своєму інтерв'ю для одного з українських телеканалів, Михайло Федоров розповів, що Мінцифри активно використовує технологію розпізнавання облич з метою пошуку військових злочинців, які вчиняли звірства на території України.

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Вже багато знайдено тих вбивць, які були в Бучі, в Ірпені і покинули цю територію. У нас вже є профілі цих людей; прізвища, вже зрозуміло де вони служать. Є багато інформації і всі продовжують над цим працювати. За дуже короткий період часу буде встановлено все про цих людей,

– розповів очільник міністерства цифрової трансформації України.

Федоров також наголосив, що на сьогодні технології дозволяють знайти кожного, хто потрапив під об'єктив хоча б один раз. Цьому сприяло те, що злочинці, які перебували на території України полюбляють фотографуватися та викладати свої фото в мережу. Також дані є і з місць, де окупанти вчиняли звірства, адже багато будинків обладнані веб-камерами та системами спостереження.

Україна отримала технологію Clearview AI

Раніше стало відомо, що з 12 березня Міноборони розпочало використання технологію розпізнавання обличчя Clearview AI. Система має доступ до десятків мільярдів зображень із соцмереж серед яких і російські.

Ця технологія допоможе забезпечити ідентифікацію представників російських окупаційних військ, як живих, так і вбитих і, схоже, вона вже доволі ефективно працює і дає результати.