У своєму інтерв'ю для одного з українських телеканалів, Михайло Федоров розповів, що Мінцифри активно використовує технологію розпізнавання облич з метою пошуку військових злочинців, які вчиняли звірства на території України.

Не пропустіть "Я то тут причем": у Мінцифри знайшли родичів вбивць, що мордували мешканців Бучі – дикі реакції

Вже багато знайдено тих вбивць, які були в Бучі, в Ірпені і покинули цю територію. У нас вже є профілі цих людей; прізвища, вже зрозуміло де вони служать. Є багато інформації і всі продовжують над цим працювати. За дуже короткий період часу буде встановлено все про цих людей,

– розповів очільник міністерства цифрової трансформації України.

Федоров також наголосив, що на сьогодні технології дозволяють знайти кожного, хто потрапив під об'єктив хоча б один раз. Цьому сприяло те, що злочинці, які перебували на території України полюбляють фотографуватися та викладати свої фото в мережу. Також дані є і з місць, де окупанти вчиняли звірства, адже багато будинків обладнані веб-камерами та системами спостереження.

Україна отримала технологію Clearview AI

Раніше стало відомо, що з 12 березня Міноборони розпочало використання технологію розпізнавання обличчя Clearview AI. Система має доступ до десятків мільярдів зображень із соцмереж серед яких і російські.

Ця технологія допоможе забезпечити ідентифікацію представників російських окупаційних військ, як живих, так і вбитих і, схоже, вона вже доволі ефективно працює і дає результати.