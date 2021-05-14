Технології електронних чорнил E Ink допоможуть створити біопринтери для друку генів і білків

Технологія електронного чорнила компанії E Ink знайшла застосування не лишу у випуску електронних книг. Компанія змогла пристосувати її елементи для струменевого мікродруку біологічних об'єктів – складних білків і навіть генів.

E Ink почала співпрацю з компанією Nuclera ще з 2018 року. Поєднання розробок обох, як очікується, призведе до виробництва настільних біопринтерів з широкими можливостями.

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Що планують вчені

Зазвичай мікродрук здійснюється подачею матеріалу по фізичних мікроканалах, тоді як E Ink навчилася керувати розміром крапель і їх напрямком за допомогою електричних полів. Друк біоматеріалів за допомогою технологій E Ink зробить революцію в безлічі сфер, пов'язаних зі здоров'ям людини, сільським господарством та іншими областями.

Це вигідно відрізняє технологію електронного чорнила E Ink від звичайних технологій струменевого мікродруку, і робить поєднання розробок обох компаній унікальним.

Згідно з пресрелізом компанії E Ink, Nuclera купує підрозділ струменевого мікродруку E Ink разом з розробками, патентами, обладнанням і навіть прийнятими на роботу фахівцями E Ink.

Компанія E Ink також стане найбільшим акціонером Nuclera. Спільними зусиллями вони планують розпочати постачання комерційних настільних біопринтерів у 2022 році. Це будуть пристрої, які зможуть в найкоротші терміни надрукувати будь-який білок або геном за запущеним на комп'ютері проєктом.