Новітні технології допомогли паралізованому писати з майже нормальною швидкістю

Нейрофізіологи створили новий мозковий імплантат, який дав змогу паралізованій людині писати. Черговий інтерфейс мозок-комп'ютер BrainGate реєструє сигнали моторної кори, перетворюючи їх у букви на швидкості 16 слів за хвилину.

Нейрофізіологам вдалося перетворити уявні сигнали мозку в письмовий текст в режимі реального часу. Новий імплантат і комп'ютерна система працюють удвічі швидше аналогів, дозволяючи фіксувати до 90 символів за хвилину.

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Як це працює

Винахід створили вчені Стенфордського університету на чолі з Джейме Хендерсоном. Він уже пройшов лабораторні випробування. Зчитуючи й інтерпретуючи сигнали моторної кори, яка в нормі управляє рухами рук, вона дозволила паралізованому пацієнтові записувати за хвилину близько 16 слів.

Добровольцем став 65-річний чоловік з пошкодженням спинного мозку. На поверхні кори його головного мозку закріпили два мініатюрних датчика розмірами 4х4 міліметри. Кожен з них мав по 100 найтонших електродів, які занурювалися в моторну кору. Відповідно, кожен з пари датчиків реєстрував сигнали з приблизно сотні нейронів, відправляючи їх на комп'ютер.

Програма навчалася розпізнавати патерни активності клітин в моменти, поки пацієнт уявляв, що пише текст від руки. За домовленістю пробіл між словами позначався письмовим символом ">".

У результаті система правильно визначала символи у 95 відсотках випадків на швидкості 16 слів у хвилину. Як кажуть вчені, це близько 3/4 від нормальної швидкості набору тексту людьми старше 65 років.

Сьогодні це лише концепт. Установка датчиків вимагає небезпечної інвазивної процедури, до того ж систему доводиться попередньо навчати для кожного пацієнта індивідуально, а її нейромережі необхідні потужні й дорогі обчислювальні ресурси. Однак саме створення подібних інтерфейсів дає надію на подальший розвиток, масовий випуск і здешевлення.