Про запуск цієї неоднозначної технології відстеження ми вже писали раніше. Її критикують не лише звичайні користувачі, а й цілі компанії та спеціалісти з інформаційної безпеки. Як стало відомо, сумніви щодо нового алгоритму є й у працівників компанії Apple.
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Недоліки технології
Про те, що кілька розробників висловили побоювання з приводу нових функцій захисту неповнолітніх (CSAM) розповіли анонімні джерела з самої компанії.
Згідно з інформацією, одні погоджуються з точкою зору ІБ-спеціалістів, що технологія рано чи пізно потрапить у руки авторитарного уряду, інші ж незадоволені кількістю помилкових спрацьовувань – лише за тиждень надійшло понад 800 повідомлень.
Інформація стала відома завдяки витоку з внутрішніх каналів Apple у Slack – корпоративного інструменту для спілкування, яку компанія почала активно застосовувати з початком пандемії, щоб налагодити віддалене спілкування працівників. Саме там працівники створили окрему гілку для обговорення CSAM.