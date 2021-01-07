Компанія Intel почала рік з розповіді про технологію розпізнавання обличчя RealSense ID, яка володіє високою захищеністю і помиляється в одному випадку з мільйона. Керівництво корпорації знаходить цій технології все нові застосування.

Як і всі інші пристрої сімейства RealSense, екземпляр з індексом ID призначений для розробників і виробників обладнання, якому потрібна функція аутентифікації користувача по обличчю. Термінали самообслуговування, банкомати, системи безпеки — всі вони можуть, теоретично, взяти на озброєння технологію RealSense ID, йдеться на сайті Intel Newsroom.

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Що відомо

Перевагою пристрою RealSense ID, вмонтованого в компактний корпус, є високий ступінь обчислювальної автономності та інтеграції. Біометричні дані користувача шифруються і обробляються локально.



Intel RealSense ID / Фото Intel

Процес розпізнавання обличчя запускається на вимогу клієнта, який пройшов попередню реєстрацію в системі. Нейронна мережа запобігає спробам підроблення з використанням масок, відео та фото. Обдурити її вдається тільки в одному випадку з мільйона. Плоскі зображення обличчя людини ігноруються системою, оскільки вона відчуває глибину сцени і вміє формувати "об'ємний" цифровий портрет.

Зміни в рослинності на обличчі або поява окулярів не є перепоною для системи. Вона здатна надійно працювати в різних умовах освітленості, з людьми різного зросту і комплекції. Про вартість даного рішення для кінцевих користувачів Intel нічого не повідомляє, але можна припустити, що технологія буде не з дешевих.