Для справжніх інтровертів: Nintendo запатентувала цікаву ігрову технологію

Якщо ви любите грати в онлайн-ігри, але ненавидите спілкуватися з людьми, то компанія Nintendo запатентувала на такий випадок метод перетворення MMORPG в гру для одного гравця. На сайті відомства з патентів і товарних знаків США з'явився відповідний документ.

Nintendo хоче створити систему, яка дозволить гравцям, як і раніше, грати й впливати на онлайн-світ, але без будь-яких взаємодій з людьми. Квести, у яких група гравців повинна працювати разом, будуть функціонувати аналогічним чином, за винятком того, що гравець зможе виконати їх сам.

Цікаво Мікропластик добрався до найбільшої "крижаної шапки" Європи

Що відомо

Це може здатися абсурдним, але в цьому є своя логіка: методика розроблена для гравців, які люблять MMORPG, але не хочуть спілкуватися з іншими гравцями. Очевидно, подібні користувачі зустрічаються частіше, ніж можна припустити і Nintendo хоче задовольнити їх потреби.

Даний метод дозволить, наприклад, отримати доступ до серверів World of Warcraft, але при цьому співпраця з іншими гравцями в онлайні для досягнення цілей не буде обов'язковою умовою.

Разом з тим на гравців буде впливати все, що відбувається в загальному ігровому світі.

Як це працюватиме на практиці нам ще належить дізнатися. Строків запуску проєкту не оголошують.