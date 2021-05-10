Розумні маски для обличчя: що це таке і в чому їхні недоліки

Пандемія коронавірусу змусила багатьох людей робити непритаманні їм речі. Одна з таких – щоденне носіння маски для захисту. Світовий ринок не змусив себе довго чекати і у продажу швидко з'явилися різні варіації масок та респіраторів.

Ми звикли до звичайних тканинних масок або до більш серйозних респіраторів. Проте наші сьогоднішні "герої" пішли далі, вдосконаливши маски для обличчя, і зробили їх більш стильними та технологічними.

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Binatone MaskFone / Фото Wired

"Лінивий варіант" – Binatone MaskFone

Це найпримітивніший варіант "розумної маски" з тих, які сьогодні будуть розглядатися.

Binatone MaskFone характерний тим, що має вбудовані навушники та мікрофон. Клавіші керування теж присутні. Проте натискати їх прямо на обличчі не дуже зручно.



характерний тим, що має вбудовані навушники та мікрофон. Клавіші керування теж присутні. Проте натискати їх прямо на обличчі не дуже зручно. Наявність навушників та мікрофону на масці дещо втрачає свою актуальність, враховуючи, який великий вибір бездротових навушників пропонується сьогодні на ринку.

Ціна – 50 доларів.

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UVMask / Фото Wired

Масивний варіант – UVMask

Після легкої тканинної маски ви навряд чи захочете переходити на цю.

Маска важка. Та, окрім цього є ще один недолік – маска гучна. Респіратор щільно прилягає до лиця, не пропускаючи повітря ззовні завдяки силіконовій прокладці. Це потрібно для того, щоб користувач міг дихати чистим очищеним повітрям, дезінфекцією якого займається маска, коли ви вмикаєте систему фільтрації.



Відповідно, маску потрібно заряджати. Цей процес буде займати півтори-три години в залежності від блоку живлення, який ви оберете. UVMask тримає заряд близько 8 годин .



. Окрему незручність представляє собою фіксація на обличчі. Адже маска важка, але кріпиться ремінцями за вухами.



Але потрібно розуміти, що UVMask фільтрує 100% повітря , яке вдихає користувач. І при цьому не виглядає, як армійський протигаз. Це новий погляд на повсякденні засоби індивідуального захисту.



, яке вдихає користувач. І при цьому не виглядає, як армійський протигаз. Це новий погляд на повсякденні засоби індивідуального захисту. Проте на сайті компанії зазначено, що маска не сертифікована спеціальною комісією і тому не призначена для використання в медичних цілях.

UVMask – це наразі найтехнологічніший варіант респіратора. І найдорожчий, адже ціна маски – 219 доларів.

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AirPop Active + Halo / Фото Wired

Спортивний варіант – AirPop Active + Halo

Ця маска має вбудовану шайбу, в якій виробник розмістив датчики дихання та пульсу.

Для користування маскою слід завантажити додаток для телефона та під'єднатися до AirPop Active + Halo . Додаток почне моніторинг забрудненості повітря в тому місці, де ви перебуваєте, орієнтуючись на дані GPS-навігатора. Маска, у свою чергу, почне моніторинг частоти дихання та пульсу.



. Додаток почне моніторинг забрудненості повітря в тому місці, де ви перебуваєте, орієнтуючись на дані GPS-навігатора. Маска, у свою чергу, почне моніторинг частоти дихання та пульсу. Внутрішня частина маски має подвійну силіконову прокладку, що допоможе уникнути такої незручності, як запітнілі окуляри.

Ціна такого гаджету немаленька – 210 доларів.

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Чи захищають ці маски від COVID-19

Ні. Ці маски стильні та пропонують підвищення рівня комфорту в повсякденному житті за допомогою інтеграції таких технологій, як датчики дихання чи вбудовані навушники. Проте вони здебільшого орієнтуються на забруднене повітря довкола та комфорт користувача, а не на захист від вірусів.

Найближче до повноцінного захисту наближена маска UVMask. Проте вона ще не сертифікована, тому компанія відмовляється від відповідальності у випадку, якщо ви захворієте на COVID-19, носячи її.