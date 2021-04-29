Крок у майбутнє: технологічні компанії Китаю почали платити зарплату цифровими юанями

Нещодавно Китай почав тестування цифрового юаня. В його рамках обраним людям видавали електронні гроші для розрахунку в заздалегідь обраних магазинах. Схоже, тепер Центробанк Китаю приступив до основного етапу введення в обіг цифрової валюти — її почали отримувати не тільки держслужбовці в деяких регіонах, а й працівники звичайних комерційних підприємств.

Цифровий юань набуває все більшого поширення у Китаї. Компанія JD.com – найбільший китайський онлайн-рітейлер, що конкурує з Alibaba – зізналася, що з дозволу влади ще з січня виплачує зарплату деяким своїм працівникам у цифрових юанях.

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Результати експерименту

У жовтні 2020 року в місті Шеньчжень в рамках експерименту з тестування цифрової валюти 500 тисяч жителів разово отримали по 20 тисяч цифрових юанів для проведення пробних покупок. Їх можна було витратити як в онлайнових, так і офлайнових магазинах і сервісах, які були заздалегідь відібрані й підключені до технологічної платформи Центрального банку.

Великі технологічні компанії Китаю активно брали участь у створенні екосистеми цифрового юаня, а тепер почали першими в приватному секторі виплачувати зарплату в цифровій валюті. JD.com розповіла про це першою, але є інформація, що насправді в програмі беруть участь і інші технологічні гіганти КНР.

Відомо також, що згодом після початку тестування ще 5 найбільших китайських міст приєдналися до програми. У серпні 2020 року в цифровій валюті почали виплачувати транспортні дотації деяким категоріям чиновників в місті Сучжоу на сході Китаю. Їх можна було витратити тільки на транспортні послуги.

Судячи з усього, влада країни отримала позитивні результати і поступово розширює використання цифрової валюти на нові території.