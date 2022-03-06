Техногігант IBM повністю покидає російський ринок

Компанія International Business Machines (IBM) повідомила про те, що вона повністю виходить з російського ринку.

Про це представники компанії повідомили міністру цифрової трансформації Михайлу Федорову у відповідь на його лист. Відповідь Федоров опублікував у своєму телеграм-каналі.

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IBM повністю виходить з російського ринку. Дякую за підтримку миру! А як Росія уявляє себе без software та hardware від IBM?

– зазначив Федоров.

У своєму листі Михайлу Федорову СЕО компанії Арвінд Крішна пояснив, що IBM не продає жодних технологій країні-агресору, а також не має жодного бізнесу з російськими військовими організаціями.

Крішна також поділився деталями про те, як компанія допомагає українцям. Наприклад, IBM забезпечила релокацію співробітників та їхніх родин та психологічну підтримку. Серед іншого компанія організувала збір грошей серед працівників та обіцяла подвоїти їхні благодійні внески.

До речі, російська влада активно обговорює легалізацію піратства. В країні, з усіх сторін обкладеній санкціями, хочуть скасувати кримінальну та адміністративну відповідальність за використання піратського програмного забезпечення. Однак користуватися програмами стане значно важче без комп'ютерів.

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