Apple, Google і Microsoft використовували метали, незаконно видобуті в Бразилії: розслідування

Бразильське видання стверджує, що три найвідоміші в світі компанії – Apple, Google та Microsoft – використовували у своєму виробництві золото, нелегально видобуте з земель місцевих корінних народів.

Сучасна техніка, зокрема телефони та комп'ютери, містять у своєму складі мізерну частку золота. Як з'ясувало джерело, цей дорогоцінний метал названі компанії отримували від двох заводів – італійського Chimet і бразильського Marsam. Саме їх і підозрює бразильська поліція у причетності до незаконного видобутку на землях корінного народу каяпо.

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Що відомо

За даними видання, обидва заводи сертифіковані та вважаються "придатними" для продажу своєї продукції у США та Європі — регіонах, які традиційно вимагають прозорості постачальників руди, на додаток до більш суворих критеріїв у боротьбі з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму і порушенням прав людини.

У бразильських слідчих органів є докази того, що Chimet і Marsam отримували незаконне золото.

Свої оборудки вони начебто провернули за допомогою Дистриб'ютора облігацій і цінних паперів (DTVM), бразильської установи, уповноваженої ЦБ супроводжувати угоди на фінансових ринках, в тому числі покупку дорогоцінних металів.

Золото, отримане в результаті підпільного видобутку або на територіях, що охороняються державою (ними в Бразилії є землі корінних народів), легалізується в той момент, коли DTVM купує продукт. Продавець золота заповнює паперовий рахунок-фактуру і самостійно вказує, звідки взялася золота руда. Таким чином шахраї можуть сказати, що це легальний видобуток, навіть якщо це не так.

навіть якщо це не так. Перевірити це дуже складно, а після легалізації метал можуть продавати великим переробникам, ювелірним магазинам, банкам, урядам і деяким з найвідоміших брендів в світі, включаючи Apple, Microsoft, Google та Amazon.

Журналісти Repórter Brasil звернулися до Apple, Microsoft, Google та Amazon, однак до дій поки що вдалася лише перша: компанія виключила Marsam зі списку постачальників, але, втім, продовжила працювати з Chimet.