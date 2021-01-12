TCL раніше представляла публіці різні розсувні пристрої, але тепер ясно, що один з них може виявитися особливо амбітним. Компанія розповіла про концептуальний планшет, побудований на основі 17-дюймового надрукованого OLED-дисплея, на створення якого надихнули древні сувої.

11 січня розпочалася виставка CES, в рамках якої компанія TCL провела презентацію своїх пристроїв та концептів майбутніх розробок. Зокрема й гнучкого екрану. Щоб розгорнути його, необхідно розсунути пристрій, немов сувій, пише Engadget.

Цікаво У США розробили імплант для боротьби з ожирінням

Що відомо

Хоча показані зображення явно не відображають те, що ми можемо отримати у фінальному продукті, TCL пропонує використовувати такі рішення для виведення карт в походах і інших ситуаціях, коли знадобляться великі екрани розміром з ноутбук, які для зберігання вимагають мінімум місця.

Сама панель пропонує "100-відсоткову колірну гамму" і може використовуватися в інших пристроях на зразок невеликих телевізорів, складних пристроїв і комерційних дисплеїв.

Подивитись презентацію технології можна з 14:38 в рамках презентації TCL: відео

Поки незрозуміло, в які терміни збираються випустити перші робочі пристрої. Але TCL ясно дала зрозуміти, що подібні технології — це скоріше питання "коли", а не "якщо". Компанія не назвала навіть приблизних дат або інших деталей. Швидше за цим концептом можна судити, в якому напрямку розвиваються ідеї TCL, а не думати про нього як про продукт, навіть якщо такий планшет дійсно в майбутньому вийде на ринок.