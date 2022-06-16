Тайванська компанія TSMC відмовилася від ще одного контракту з росіянами

До санкцій проти Росії приєднується все більше країн і компаній. Раніше Тайвань заборонив торгівлю чипами та обладнанням з окупантами, а завод TSMC відмовився виробляти російські мобільні чипи. Тепер до обмежень додали ще один пункт.

Як повідомляють місцеві пропагандисти, тепер найбільш підсанкційна країна світу може залишитися й без серверних процесорів "Байкал". Нові контракти на виробництво російського непотребу TSMC більше не укладає.

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У зв'язку з неможливістю нових замовлень, російська компанія Baikal Electronics може заморозити випуск серверних процесорів Baikal-S , які були представлені в кінці 2021 року.

, які були представлені в кінці 2021 року. Цікаво, що цього разу ніхто не згадує про наміри перенести збирання чипів на місцеві фабрики, як це було раніше. В будь-якому разі навіть якщо такі плани Росія й має, то втілити їх у життя швидко не вдасться, адже процес запуску виробництва вимагає тривалої підготовки.

Відзначається, що на продукцію Baikal-S розраховував ряд великих замовників, включаючи російський "Сбербанк", щоб виконати вимоги щодо імпортозаміщення. Без вітчизняної альтернативи російським компаніям доведеться покладатися на паралельний імпорт іноземних процесорів.

Джерело також звертає увагу, що навіть уже вироблені партії процесорів Baikal-M для комп'ютерів і ноутбуків не надходять до Росії.

Про це говорили учасники недавнього саміту дизайн-центрів: проблеми з доступом до виробничих потужностей і зарубіжної IP роблять поставки ненадійними й закладати такий процесор в розробку нових комп'ютерів занадто ризиковано,

– цитує "Коммерсант".

До речі, санкції проти російських процесорів "Байкал" нещодавно запровадила й Велика Британія. Крім того, під обмеження потрапила й компанія МЦСТ, яка виробляє процесори "Ельбрус". Річ у тім, що вони використовують архітектуру британської компанії ARM. А нові санкції передбачають не лише заморожування зарубіжних активів МЦСТ та "Байкал Електронікс", а й обмеження на використання ними технологій, зокрема й архітектури ARM. Це повинно зупинити випуск нових процесорів. Без відповідних дозволів з "Байкал Електронікс" не погодиться працювати жоден великий закордонний виробник мікросхем – UMC, Global Foundries або той же TSMC.

Співрозмовник видання "Коммерсант", яке опублікувало про це матеріал, допустив, що Росія може шукати фабрику, яка піде на порушення патентного права ARM, або ж їй доведеться переносити свої розробки на відкриті процесорні архітектури, наприклад RISK V, MIPS, VLIW. Це зажадає перепроєктування всього процесора і займе два-три роки та до 1 мільярда рублів.