Тайванська армія створила екзоскелет, який дає суперсилу: у чому його особливість

Екзоскелети вже давно є однією з цілей найсильніших армій світу. Вони відкривають значні можливості, підсилюючи людину. Основна складність їх у тому, щоб створити такий механізм, який був би одночасно міцним і мобільним. Адже що габаритніша буде конструкція, то більше вона буде сповільнювати її носія.

Над розробкою працювали фахівці Чжуншаньского інституту науки і технології (Тайвань). Вони створили екзоскелет для нижньої частини тіла, який дозволить значно наростити фізичні можливості військовослужбовців на полі бою.

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Що відомо про новий екзоскелет

Ця модель є частиною програми "Taiwan Ironman", на яку влада виділила 5,7 мільйона доларів , розрахованої на чотири роки.

, розрахованої на чотири роки. За словами керівника проєкту Джен Куо-Куанга, пристрій значно знижує навантаження на ноги й суглоби, що дає можливість солдату переносити важкі речі на великі відстані зі швидкістю 6,4 кілометра за годину.

Екзоскелет працює, живлячись від вбудованих акумуляторних батарей.

На відміну від аналогів, ця модель відносно компактна й легка, вона складається не з масивних блоків, а з невеликих накладок на ноги.



У Тайвані створили екзоскелет / Фото South China Morning Post

Вони можуть бути використані в польових операціях та для переміщення боєприпасів і важкого озброєння, а також можуть підвищити мобільність і ефективність військ у воєнний час і в ході рятувальних операцій після стихійних лих,

– кажуть розробники.

Розробники вже займаються версією 2.0, яка збільшить "вантажність" бійців уже до 100 кілограмів, що дозволить їм також самостійно евакуювати поранених з поля бою.



У Тайвані створили екзоскелет / Фото CNA

Подібних розробок у світі вже багато. Найперший екзоскелет був розроблений спільно General Electric і United States military ще у 60-х роках, і називався Hardiman. Сьогодні багато компаній та країн займаються створенням власних рішень. Такі, наприклад, є у США, в Японії та Ізраїлі. Приватними розробками часом займаються навіть окремі люди. Так, наприклад, батько створив екзоскелет для сина, який не може ходити.