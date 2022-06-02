До списку заборони на експорт додали чипи з тактовою частотою понад 25 мегагерців. Крім того, під санкції потрапило й літографічне обладнання, що використовується для виготовлення таких мікросхем.

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Деталі

Відповідне повідомлення опублікувало Міністерство економіки Тайваню. Зокрема там йдеться, що MOEA підготувало список стратегічних високотехнологічних товарів, які заборонені до експорту в Росію і Білорусь. Остання включена в список, оскільки може допомогти Росії імпортувати такі товари.

Під заборону потрапляє мікропроцесорна техніка, яка відповідає хоча б одній з трьох умов:

Досягається рівень швидкодії 5 гігафлопс і вище, або арифметичний логічний пристрій має розрядність понад 32 біти чи більше.

Тактова частота електронного компонента перевищує 25 мегагерців.

Один або більше портів або інтерфейсів забезпечує швидкість передачі між компонентами понад 2,5 мегабайта за секунду.

Також введено обмеження, що стосується конструктивного виконання: мікросхеми, що відвантажуються в Росію і Білорусію, повинні мати не більше 144 контактів та час затримки поширення основного затвора менше 0,4 наносекунди.

Крім цього, забороняються постачання окремих видів літографічного обладнання, яке використовується для виготовлення мікросхем з використанням фотооптичних або рентгенівських методів. Наприклад, літографічне обладнання, яке включає проєкцію та передачу зображення, поетапну операцію (прямий крок на пластинах) або операцію поетапного сканування (сканери). Під забороною перебувають також обробні та скануючі електронні мікроскопи, призначені для автоматичного контролю шаблонів напівпровідникових приладів.

Варто зазначити, що напівпровідникове обладнання сьогодні є основною категорією експорту Тайваню з точки зору вартості. Його обсяг в економіці країни становить 32 відсотки від загальної вартості експорту за 2021 рік. Основними ринками є Китай, Гонконг, Сінгапур та США.

Інші технологічні санкції проти Росії: