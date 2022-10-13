Китай мріє про TSMC, адже сам не володіє навіть наближеною технологією до тих, які є в розпорядженні Тайваню. Місцеві заводи Taiwan Semiconductor Manufacturing Company сьогодні забезпечують понад половину світового попиту на чипи – процесори, плати пам'яті та інші напівпровідники. Пекін же, щодня отримуючи нові санкції, залишається без важливих сьогодні технологій і поступово випадає з технологічного лідерства. У випадку успішної військової кампанії проти Тайваню, Китай отримає доступ до багатих активів Тайваню, включаючи виробничу базу мікрочипів. Тому деякі колишні чиновники США виступили за те, щоб повідомити Китаю, що об'єкти TSMC будуть знищені, якщо острів окупують.

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Що буде з TSMC

Як пише джерело, генеральний директор Бюро національної безпеки Тайваню Чень Мін-тонг заявив, що нема потреби знищувати напівпровідникову промисловість в можливому збройному зіткненні з Китаєм. За його словами, Китай нічого не отримає від захоплення заводів, адже TSMC глибоко інтегрована в міжнародний ланцюжок поставок, тому виробництво все одно буде зупинено.

Якщо ви розумієте екосистему TSMC, такі коментарі нереальні. TSMC необхідно інтегрувати глобальні елементи, перш ніж виробляти високоякісні чіпи. Без ключових компонентів або обладнання TSMC не зможе продовжити виробництво. Навіть якщо Китай отримає золоту курку, вона не зможе відкласти золоті яйця,

– каже Чень Мін-тонг.

Таким чином, навіть маючи виробничі приміщення й обладнання, Китай не зможе виготовляти чипи так, як це робив Тайвань, адже тепер не матиме необхідних для цього матеріалів. Крім того, обладнання теж не вічне: рано чи пізно його доведеться замінити, але не буде чим через санкції.

Варто зазначити, що останнім часом TSMC активно співпрацює зі США в питанні перенесення свого виробництва на територію Штатів та захисту комерційної таємниці. Наприклад, ще за президентства Дональда Трампа оголосили про будівництво великого заводу в Аризоні. Він забезпечить 1600 робочих місць, а виробництво повинно початися вже у 2024 році. Там, імовірно, створюватимуть чипи за 4-нанометровою технологією та більш сучасні. Поки що ж основна частина виробництво TSMC відбувається у Сіньчжу, місті в північно-західній частині острова Тайвань.