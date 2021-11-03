Таємницю першого процесора Google Tensor розкрито: що приховала компанія

Google випустила свій перший процесор для смартфонів Pixel 6 і Pixel 6 Pro під назвою Tensor. Він показав непогані результати в тестах, хоча й не рекордні. Ще до виходу в мережі з'являлися різноманітні теорії щодо цього чипа. Одна з таких виявилась правдивою.

Ще влітку мережею поширилися чутки про те, що чипи для Google буде виготовляти Samsung. Ці дві компанії дуже тісно співпрацюють не один рік.

Цікаво Google представила перший процесор власного виробництва: все, що відомо про Tensor

Наприклад, їхню співпрацю помітно в еволюції ОС Android, яка постійно переймає якісь функції з прошивок корейців, і навпаки. Тоді фахівці галузі припустили, що процесор, який на той час називали Whitechapel, буде всього лише модифікованим Exynos (фірмовий чип Samsung).

Такий висновок вони зробили після статті видання ETNews за серпень 2020 року, яка правильно описала бізнес-план Samsung, у якому й згадувалося замовлення на процесори для Google. Загалом експерти не помилилися. Хоч і з деякими обмовками.

Google не створювала власний процесор

Після того як Pixel 6 і Pixel 6 Pro з'явилися у продажу, експерти взялися аналізувати їх складові. Зокрема й процесор Tensor. Вони змогли підтвердити, що насправді цей чип є розробкою Samsung, а не Google.

Сам Tensor, за даними джерела, є проміжним етапом розвитку між Exynos 2100 та ще не випущеним Exynos 2200.

У коді ядра обох нових Pixel згадується Exynos 9845 з технічним номером S5E9845. Exynos 2100 має схожий номер: S5E9840 – так він позначений в технічній документації Samsung.

Ось як виглядає шматок коду Tensor: