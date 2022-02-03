Таємниця розгадана: як надмасивні зірки опиняються там, де їх немає бути

Масивні зірки відзначаються надзвичайно гарячими ядрами та потужним випромінюванням. Це одні з найяскравіших об'єктів Галактики, але їхній життєвий цикл доволі короткий.

Наприклад, такі зірки, як наше Сонце, "живуть" приблизно 10 мільярдів років. А от масивні зірки – 10 мільйонів.

Читайте на сайті Чи можуть планети утворюватися біля "мертвих" зірок

Коротка тривалість існування – це плата за потужне випромінювання, яке стає причиною швидкого вигорання водню. А таємниця полягає у тому, що такі масивні зірки виявляють над диском Галактики, де вони ніяк не могли утворитися, а шлях туди тривав би десятки мільйонів років. То ж як вони туди потрапили? Науковці вважають, що усе просто – раніше існувало дві зірки, а не одна.



Злиття двох зірок в уяві художника / Фото Wikipedia

Зірки високого над Галактикою

Науковці досліджували зорю HD93521.

Цей гігант має радіус, що приблизно у 15,6 раза перевищує радіус Сонця.

Маса велетня більша у 17 разів за масу Сонця.

Хоча HD93521 і є одним із найяскравіших об'єктів у видимому діапазоні, але неозброєним оком її не побачиш – видима зоряна величина (m) об'єкта становить 7,03m. Тому розгледіти зірку вийде хіба у бінокль чи телескоп. Шукати необхідно у сузір'ї Малого Лева

HD93521 віддалена від диска Молочного Шляху приблизно на 3 600 світлових років.

Від Сонця її відділяє близько 3 800 світлових років.

І так, що ж не так з цією зіркою? Науковці ретельно вивчили об'єкт та його розташування й зробили наступні висновки:

Швидкість обертання зірки навколо власної осі надзвичайно висока.

Вік HD93521 становить 3 – 7 мільйонів років.

До свого сьогоднішнього місця розташування зірка мала летіти 36 – 42 мільйони років.

У цьому й полягає парадокс HD93521 та інших подібних зірок – вони розташовані там, де зірки в принципі не могли утворитися, а добирання туди займає час, що перевищує вік самих зірок.

Корисне на сайті Вперше астрономи побачили, що відбувається із зіркою перед вибухом

Розгадка таємниці "неможливого розташування"

Підказку астрономам дала висока швидкість обертання зірки навколо власної осі. На їхню думку, це свідчить про те, що такий об'єкт утворився внаслідок злиття двох менш масивних світил. Вони поступово зближувалися й все швидше розкручувалися навколо спільного центру мас – це пояснює сьогоднішню високу швидкість обертання HD93521 навколо власної осі.

Тому вчені вважають, що HD93521 першочергово утворилася у диску Галактики як тісна подвійна система зірок із середньою масою. За невідомих причин бінарна система покинула Чумацький Шлях й "взяла курс" до сьогоднішнього місця розташування. Дорогою туди дві зорі злилися в одну, утворивши масивний об'єкт HD93521.