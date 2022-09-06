Китай запустив новий таємничий супутник-розвідник: що про нього відомо

Аналітики вважають, що Китай запустив таємничий супутник-шпигун, який "спостерігатиме за Землею, врожаєм і стихійними лихами", але також може збирати дані військової розвідки.

Супутник Yaogan 33 (02) піднявся у космос на китайській ракеті Long March 4C із центру запуску супутників Цзюцюань в пустелі Гобі. Цей запуск став 35-м успішним стартом космічної держави Східної Азії цього року.

Не пропустіть Ремонтом супутників займуться роботи: SpaceX вже готується виводити їх на орбіту

Після запуску Космічні сили США виявили два нових об’єкти на орбіті: новий супутник на близькополярній орбіті розміром 688 на 680 кілометрів і верхню частину Long March 4C.

Що відомо про секретний китайський супутник

Мало що відомо про Yaogan 33, нову секретну серію супутників дистанційного зондування. Китайські державні ЗМІ стверджують, що зонд буде використовуватися для "наукових експериментів, перепису національних земельних ресурсів, оцінки врожайності та запобігання катастрофам".

Однак західні космічні аналітики припускають, що супутники серії Yaogan обслуговують як цивільних, так і військових користувачів у Китаї. Минулого місяця Китай запустив нові партії супутників Yaogan 35, які можуть використовуватися для завдань спостереження Землі або збору розвідувальних даних.



Ракета Long March 4C на стартовому майданчику / Фото NASASpaceFlight

Серія космічних зондів Yaogan включає супутники з орієнтованими на Землю оптичними телескопами та радарами для збору зображень високої роздільної здатності для китайських військових і розвідувальних служб.

Незалежні аналітики вважають, що Yaogan 33 може нести радіолокаційну розвідку, призначену для отримання всепогодних денних і нічних зображень стратегічних цілей по всьому світу.

Дані в діапазоні SAR це не просто знімки з супутника, а детальні зображення отримані завдяки радіозондуванню. Для них немає перепон у вигляді хмар, смогу чи темної години доби. Такі супутники чудово відстежують техніку, радіолокаційні споруди і навіть можуть "бачити" через тонку стелю військових ангарів.

До речі, саме на базі такої технології працює супутник ICEYE , який придбав Фонд Сергія Притули на зібрані українцями 17 мільйонів доларів.

Читайте на сайті NASA знову скасувала запуск ракети SLS до Місяця: в чому причина та коли наступна спроба

Yaogan 33 – це також назва військового супутника дистанційного зондування, втраченого в результаті невдалого запуску Long March 4C у травні 2019 року, що викликало припущення про те, що новий запущений супутник Yaogan 33 (2) може бути заміною.

NASASpaceFlight повідомила, що попередній супутник із серії 33, Yaogan 33 (01), запущений наприкінці 2020 року, ймовірно, був космічним радаром із синтезованою апертурою (SAR), який може знімати зображення крізь хмари та вночі. Yaogan 33 (01) і (02) зараз перебувають на схожих орбітах.