Таємничий Фаетон: вчені зрозуміли, чому збільшується яскравість астероїда

Довкола Сонця обертаються сотні тисяч невеликих об'єктів. Деякі з них дуже цікавлять наукову спільноту Землі. Наприклад, астероїд Фаетон, який кружляє довкола Сонця з періодом у 524 доби. Цікаво те, що об'єкт періодично збільшує свою яскравість і вчені не могли зрозуміти цей феномен. Та, здається, відповідь знайдена.

Астероїд 3200 Phaethon або Фаетон – це 5-кілометрове космічне тіло з групи Аполлона. Це означає, що Фаетон перетинає земну орбіту ззовні. Та астероїд виділяється навіть серед Аполлонів, адже він перетинає на лише орбіту Землі, а й усіх інших внутрішніх планет: Меркурія, Венери та Марса. Коли Фаетон наближається до Сонця, то збільшує свою яскравість. Причиною цього, говорять вчені, є викиди натрію.

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Рух астероїда 3200 Phaethon своєю орбітою: дивитись відео онлайн

Детальніше про причини збільшення яскравості Фаетоном

Збільшення Фаетоном яскравості під час наближення до Сонця нагадує "кометний сценарій". У випадку з "хвостатими блукальцями" тепло від Сонця розтоплює лід, який містить комета. Але ж астероїд Фаетон – це переважно кам'янисте тіло. Тоді чому цей об'єкт проявляє кометоподібну активність?

Орбіта астероїда зближає його з Сонцем на відстань всього 20 мільйонів кілометрів. Наприклад, Меркурій, найближча до Сонця планета Сонячної системи, наближається на 46 мільйонів кілометрів.

Перебуваючи так близько до Сонця, поверхня Фаетону розігрівається до 750 градусів за Цельсієм. За таких температур вода, вуглекислий газ чи чадний газ давно б випарувалися. Але натрій може виділятися з глибин самого астероїда, утворюючи "кому" – кулю з газу довкола Фаетона.

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Рух Фаетона орбітою: дивитись відео онлайн

А що Гемініди?

Метеорний потік Гемініди породжений астероїдом Фаетон. Частинки космічного тіла кожного року з 4 по 17 грудня зустрічаються із Землею, даючи людям змогу насолоджуватися "падаючими зірками".

Під час зустрічі метеороїда з атмосферою він згорає у вигляді метеора. Колір "полум'я" дозволяє визначити хімічний склад космічного тіла. Натрій надав би метеорну жовтого кольору. А метеори потоку Гемініди не жовті.

Вчені вважають, що викиди натрію з глибин Фаетону спричиняють розліт уламків астероїда у космосі. Це й спричиняє метеорний потік Гемініди. Та натрій у цих уламках швидко випаровується через близькість до Сонця. Окрім того, більшість натрію, як вважають астрономи, концентрується в глибині Фаетону, а не біля поверхні.

Дослідження дає відповіді відразу на 3 питання:

Причину кометоподібної активності Фаетона. Причину утворення метеорного потоку Гемініди. Причину відсутності натрію у метеорах потоку Гемініди.