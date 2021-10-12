За весь час вивчення космосу вченими виявлено понад 4500 екзопланет, що розташовані поза межами Сонячної системи. Більшість з них виявлені традиційними методами – наприклад, диск зірки дещо тьмяніє, якщо планета проходить на його тлі (транзитний метод). Є й інші способи визначення подібних об'єктів. Схоже, тепер до них додався новий варіант.

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Дослідження "таємничих" сигналів

Астрономи національної обсерваторії Нідерландів ASTRON та австралійського Університету Квінсленду провели низку експериментів з виявлення планет за допомогою радіотелескопу Low Frequency Array (LOFAR). Досліджувалися червоні карлики – порівняно маленькі зірки з високою магнітною активністю, що випускають елементарні частинки й радіохвилі.

Виявлення таких зірок саме по собі було успіхом через велику відстань до них і потужний радіошум у космосі, що заважає реєструвати сигнали від окремих об'єктів. Проте за допомогою LOFAR вдалося виявити 19 нових червоних карликів.

Примітно, що чотири з них були старими зірками зі зниженою магнітною активністю, тому в теорії їх сигнали не повинні були реєструватися телескопами. Найкращим поясненням, запропонованим вченими, стало те, що на їх орбіті перебувають "невидимі" планети.

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Як відомо, зірки випускають величезну кількість нейтральних і заряджених частинок – разом це називається "зоряним вітром". При взаємодії з магнітними полями планет можуть виникати явища, на Землі відомі, як "полярні сяйва", а також генеруватися радіохвилі – особливо, якщо планета сама інтенсивно віддає матерію у космос.

Подібний тип взаємодії можна спостерігати у Сонячній системі на прикладі Юпітера та його супутника Іо. На думку вчених аналогічна модель характерна й для радіосигналів від чотирьох дивних червоних карликів.

Існування планет навколо цих зірок ще має бути підтверджено іншими способами, але сама модель виглядає досить цікавою для вчених. На їхню думку, радіотелескопи майбутнього можуть бути досить чутливими для виявлення подібних екзопланет і, якщо їх існування підтвердиться, нова техніка поповнить інструментарій для виявлення об'єктів за межами Сонячної системи.