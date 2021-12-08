Таємні угоди Apple: Тім Кук домовився з владою Китаю ще п'ять років тому – The Information
Джерело:The Information
Західне видання The Information написало про таємну угоду між корпорацією Apple та владою Китаю, яку підписали ще п'ять років тому. Ціна питання – на 275 мільярдів доларів.
Згідно з розслідуванням, генеральний директор компанії Тім Кук особисто літав до Китаю і підписав угоду. Сталося це у 2016 році, коли Apple зіткнулася зі сплеском активності регуляторів у країні.
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Про що Apple домовилася з Китаєм
Як пише видання, зустрічаючись з офіційними особами Тім Кук лобіював інтереси Apple. Результатом і стали угоди з китайським урядовим агентством.
- Мова йде про домовленість, яка дозволила компанії отримати деяку свободу від китайських регуляторів.
- Apple зобов'язалась допомагати китайським компаніям розробляти передові технології та проводити навчання китайських фахівців.
- Крім того, Apple вклала 1 млрд доларів в китайський стартап Didi Chuxing.
- Також було обіцяно використовувати більше китайських компонентів при виробництві продукції Apple, співпрацювати з китайськими розробниками програмного забезпечення та інвестувати в технологічні компанії.
- Корпорація також повинна співпрацювати з китайськими навчальними закладами в області нових технологій.
- Натомість Apple змогла без проблем продовжити працювати в Китаї.
Вартість угоди оцінюється в понад 275 мільярдів доларів. Її умови допускають можливість продовження ще на один рік, до травня 2022 року, у разі відсутності заперечень обох сторін.Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Дослідницький центр Школи глобальних справ і державної політики імені Мунка при Університеті Торонто провів розслідування, у результаті якого з'ясувалось, що у компанії Apple існує список слів, фраз і навіть цифр, які заборонено гравіювати на її пристроях у Китаї. Ба більше, це не якісь загальні нецензурні слова чи вміст 18+, які традиційно забороняють по всьому світу, а характерні лише для Китаю.