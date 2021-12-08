Таємні угоди Apple: Тім Кук домовився з владою Китаю ще п'ять років тому – The Information

Західне видання The Information написало про таємну угоду між корпорацією Apple та владою Китаю, яку підписали ще п'ять років тому. Ціна питання – на 275 мільярдів доларів.

Згідно з розслідуванням, генеральний директор компанії Тім Кук особисто літав до Китаю і підписав угоду. Сталося це у 2016 році, коли Apple зіткнулася зі сплеском активності регуляторів у країні.

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Про що Apple домовилася з Китаєм

Як пише видання, зустрічаючись з офіційними особами Тім Кук лобіював інтереси Apple. Результатом і стали угоди з китайським урядовим агентством.

Мова йде про домовленість, яка дозволила компанії отримати деяку свободу від китайських регуляторів.

Apple зобов'язалась допомагати китайським компаніям розробляти передові технології та проводити навчання китайських фахівців.

розробляти передові технології та проводити навчання китайських фахівців. Крім того, Apple вклала 1 млрд доларів в китайський стартап Didi Chuxing.

Також було обіцяно використовувати більше китайських компонентів при виробництві продукції Apple, співпрацювати з китайськими розробниками програмного забезпечення та інвестувати в технологічні компанії.

Корпорація також повинна співпрацювати з китайськими навчальними закладами в області нових технологій.

Натомість Apple змогла без проблем продовжити працювати в Китаї.

– це китайський конгломерат, що надає послуги агрегатора таксі, каршерінгу і райдшерінгу. Компанія має велику кількість різноманітних додатків, якими користуються понад 450 мільйонів користувачів у 400 містах Китаю, а також в інших країнах.

Вартість угоди оцінюється в понад 275 мільярдів доларів. Її умови допускають можливість продовження ще на один рік, до травня 2022 року, у разі відсутності заперечень обох сторін.