Згідно з розслідуванням, генеральний директор компанії Тім Кук особисто літав до Китаю і підписав угоду. Сталося це у 2016 році, коли Apple зіткнулася зі сплеском активності регуляторів у країні.

Цікаво Допомога на відстані: яким має бути сучасне обслуговування клієнтів

Про що Apple домовилася з Китаєм

Як пише видання, зустрічаючись з офіційними особами Тім Кук лобіював інтереси Apple. Результатом і стали угоди з китайським урядовим агентством.

  • Мова йде про домовленість, яка дозволила компанії отримати деяку свободу від китайських регуляторів.
  • Apple зобов'язалась допомагати китайським компаніям розробляти передові технології та проводити навчання китайських фахівців.
  • Крім того, Apple вклала 1 млрд доларів в китайський стартап Didi Chuxing.
  • Також було обіцяно використовувати більше китайських компонентів при виробництві продукції Apple, співпрацювати з китайськими розробниками програмного забезпечення та інвестувати в технологічні компанії.
  • Корпорація також повинна співпрацювати з китайськими навчальними закладами в області нових технологій.
  • Натомість Apple змогла без проблем продовжити працювати в Китаї.

Вартість угоди оцінюється в понад 275 мільярдів доларів. Її умови допускають можливість продовження ще на один рік, до травня 2022 року, у разі відсутності заперечень обох сторін.