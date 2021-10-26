Зручний, складний, компактний

У складеному вигляді мотоцикл займає всього 70 сантиметрів у висоту, 68 сантиметрів у довжину та 26 сантиметрів у ширину. Його можна котити за кермо на трьох колесах: передньому мотоциклетному та парі спеціальних коліщаток як у скейта, які в інший час бовтаються ззаду.

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Складений Tatamel займає вкрай мало місця / Фото Icoma

У робочому стані Tatamel досягає в довжину 123 сантиметрів, у висоту – 100 сантиметрів, завширшки 65 сантиметрів. Мотор на 600 ватів живить літій-залізо-фосфатний акумулятор на 12 А/год. Максимальна швидкість – 40 км/год, максимальна дальність на одному заряді – близько 50 кілометрів. Щоправда, ці показники поки що попередні й можуть відрізнятися від серійної моделі.

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Крім цього, розробники обіцяють передню та задню підвіски, систему освітлення на світлодіодах, можливість заряджати від батареї інші пристрої та змінні бічні панелі, які можна використовувати з рекламною метою або просто щоб покрасуватися. У Японії Tatamel Bike проходить за категорією мопедів, так що від водія знадобляться лише стандартні права.

Про терміни початку серійного виробництва поки нічого не відомо, як і про ціну, яка буде оголошена лише перед початком продажів електромопеда.