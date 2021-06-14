Пайн-Айленд в Антарктиді є одним з тих льодовиків, які найшвидше зникають. Між 1990 і 2009 роками льодовик прискорив сповзання в море, коли теплі океанські течії роз'їдали нижню частину шельфового льоду, дестабілізуючи його структуру. Дослідження опубліковане в журналі Science Advances.

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Що відбувається з льодовиком

За даними дослідження 2010 року, за два десятиліття рух льодовика до моря прискорився з 2,5 кілометра на рік до 4 кілометрів на рік.

Однак тепер, в період з 2017 по 2020 рік, льодовик прискорився ще більше, з'ясували американські гляціологи з Вашингтонського університету. У міру руху льодовика в його шельфовому льоду з'являлися поверхневі і глибокі тріщини. Це призводило до того, що від нього відколювались величезні шматки льоду.

Команда виявила, що площа шельфового льодовика зменшилася приблизно на 20 відсотків. Втрачена площа дорівнює 651 квадратному кілометру. При цьому швидкість льодовика біля його краю збільшилася на 12 відсотків.

Танення антарктичного льодовика: timelapse-відео

На відео, зібраному з супутникових даних, можна бачити, як великі тріщини з'являються в центрі шельфу.

Вчені відзначили, що неясно, що саме викликає утворення тріщин і чи будуть вони з'являтися частіше в майбутньому. Однак, судячи з усього, шельфовий льодовик Пайн-Айленд може зруйнуватися швидше, ніж передбачалося раніше: протягом десятиліть, а не століть.