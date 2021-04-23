Тамагочі повертається: тепер з камерою для селфі з вашим улюбленцем

Пам'ятаєте таких яйцеподібних віртуальних улюбленців з дитинства – тамагочі, які потребували дбайливого догляду? Компані Bandai анонсував Tamagotchi Pix, який поєднує у собі класичний тамагочі у формі яйця та вбудовану камеру для створення фото з цифровим вихованцем.

Що змінилося у новому Tamagotchi Pix

У ґаджета верхня частина "облупленої шкаралупи" працює як кнопка знімання фото. Завдяки камері користувач може вставити себе у фото з цифровим вихованцем.

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Фотографії зберігаються в локальному сховищі та "публікуються" у спеціальній стрічці активності, яка демонструє проведений з вихованцем час.



Нові Tamagochi Pix дають змогу зробити селфі з віртуальним улюбленцем / Фото Bandai

Bandai класифікує стрічку як частина соціальної мережі, хоча аксесуар не може підключатися мережі, тому це не соцмережа. Минулі Тамагочі мали Bluetooth-модуль для підключення до інших пристроїв, але тут обмін інформацією, в тому числі фото, відбувається за допомогою QR-кодів.

Інші цікаві можливості Tamagochi Pix

Tamagotchi Pix отримав замість фізичних кнопок сенсорні. Сам цифровий вихованець здатний займатися новими видами активності:

фарбування;

приготування їжі;

замовлення їжі у сервісі доставки;

розваги та ігри.

Ціна цифрового улюбленця

Новий Tamagotchi Pix доступний у чотирьох варіантах:

"квітковий" (рожевий);

"небо" (фіолетовий);

"океан" (синій);

"природа" (зелений).

Передзамовлення на Tamagotchi Pix стартувало 22 квітня за ціною 59,99 долара (≈1682 гривні).