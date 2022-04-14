Тамагочі у доповненій реальності: розробник Pokemon Go готує нову гру
Джерело:The Verge
Компанія Niantic, найбільше відома грою Pokemon Go, анонсувала новий проєкт. Оглядачі вже охрестили її новою Тамагочі, хоча самі розробники так гру не позиціюють.
Гра Peridot дозволяє вирощувати унікальних істот у доповненій реальності. Деякі механіки будуть дуже схожими на Pokemon Go.
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Що відомо
У новій грі гравцеві запропонують розводити чарівних віртуальних тварин. Розробники дають таку передісторію: "Після тисячолітнього сну перідоти прокидаються в світі, що сильно відрізняється від того, яким вони бродили раніше, і їм знадобиться ваша допомога, щоб врятуватися від вимирання".
- Гравці зможуть годувати, навчати та грати зі своїми тваринками, допомагаючи їм вирости з милих малюків у дорослих.
- Відомо також, що віртуальні звірі будуть здатні розмножуватися.
- Однією з особливостей Peridots є те, що кожна істота унікальна. Всі вони виглядають по-різному і мають різні риси характеру.
- Компанія каже, що вони також мають власну ДНК, яка функціонує так само, як і в реальному житті. Що конкретно під цим мається на увазі поки не зрозуміло.
Інтерфейс гри Peridot / Фото The Verge
- Існують різні архетипи істот, такі як єдиноріг або гепард, і їх можна схрещувати, щоб створити абсолютно нові види.
- Niantic планує почати тестування Peridot в деяких регіонах зовсім скоро, але поки не називає конкретних термінів.
Дивіться тизер-анонс нової гри з демонстрацією віртуальних істот: відео