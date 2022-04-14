Гра Peridot дозволяє вирощувати унікальних істот у доповненій реальності. Деякі механіки будуть дуже схожими на Pokemon Go.

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Що відомо

У новій грі гравцеві запропонують розводити чарівних віртуальних тварин. Розробники дають таку передісторію: "Після тисячолітнього сну перідоти прокидаються в світі, що сильно відрізняється від того, яким вони бродили раніше, і їм знадобиться ваша допомога, щоб врятуватися від вимирання".

Гравці зможуть годувати, навчати та грати зі своїми тваринками, допомагаючи їм вирости з милих малюків у дорослих.

Відомо також, що віртуальні звірі будуть здатні розмножуватися.

Однією з особливостей Peridots є те, що кожна істота унікальна. Всі вони виглядають по-різному і мають різні риси характеру.

Компанія каже, що вони також мають власну ДНК, яка функціонує так само, як і в реальному житті. Що конкретно під цим мається на увазі поки не зрозуміло.

Інтерфейс гри Peridot / Фото The Verge

Існують різні архетипи істот, такі як єдиноріг або гепард, і їх можна схрещувати, щоб створити абсолютно нові види.

Niantic планує почати тестування Peridot в деяких регіонах зовсім скоро, але поки не називає конкретних термінів.

Дивіться тизер-анонс нової гри з демонстрацією віртуальних істот: відео



