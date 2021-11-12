Звісно ж, фінальний результат може бути кардинально іншим, адже сам факт патенту не означає його обов'язкове втілення в життя. Компанія може ще не раз змінити як дизайн, так і характеристики електромобіля.

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Apple Car

Концепт від Vanarama торкається не лише зовнішнього вигляду машини, а й дизайну салону.

На спеціальному сайті можна оглянути автівку з усіх боків, а також, за бажанням, переміститися всередину, щоб оцінити інтер'єр.

У кожному елементі команда згадує, який саме патент ліг в основу візуалізації.

Концепт Apple Car / Фото Vanarama

Всередині автомобіля можна побачити величезний сенсорний дисплей, що займає всю панель приладів, і допоміжний у центрі керма.

На екрані видно інтерфейси системи CarPlay та операційної системи, що нагадує iOS.

Саме кермо розташоване у правій стороні салону, оскільки візуалізація створювалась спеціалістами з Великої Британії.

Концепт Apple Car / Фото Vanarama

Дизайнери також щедро розкидали логотипи компанії Apple по всьому автомобілю. Їх можна побачити на всіх колесах, на радіаторній решітці, у задній частині кузова між фарами, а також всередині салону на кермі та сидіннях.

Згідно з останніми даними, на автівку від Apple можна очікувати не раніше, ніж за п'ять років.