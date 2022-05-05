Таблиця популярності браузерів змінилася: Microsoft Edge продовжує вириватися вперед
Джерело:StatCounter
Microsoft Edge випередив Safari від Apple і став другим за популярністю браузером для настільних комп'ютерів у всьому світі. Такі дані повідомляє служба веб-аналітики StatCounter.
У квітні 2022 року частка браузера Microsoft Edge на базі Chromium перевищила 10%. Це дозволило йому піднятися на другий щабель серед найпопулярніших браузерів для десктопних платформ, поступившись лише Google Chrome, який, як і раніше, впевнено домінує на ринку.
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Сам рейтинг за квітень 2022 року виглядає так:
- Google Chrome – 66,64%
- Microsoft Edge – 10,07%
- Apple Safari – 9,61%
- Mozilla Firefox – 7,86%
- Opera – 2,43%
- Internet Explorer – 0,97%
Для Microsoft Edge такий результат є значним досягненням з огляду на те, що офіційний реліз Chromium-версії був випущений лише два роки тому. Відтоді браузер почав різко набирати популярність серед користувачів. Він активно розвивається, а розробники запроваджують все нові і нові функції.Цікавий факт! Оригінальна версія Edge вперше побачила світ у 2015 році. Тоді браузер працював на базі пропрієтарного браузерного двигуна від Microsoft і не дуже цікавив користувачів. У зв'язку з цим через три роки Microsoft заявила про намір взяти за основу для свого браузера кодову базу Chromium, що використовується в Google Chrome.
Чому Edge так швидко завойовує аудиторію
Основна причина зростання частки використання Microsoft Edge на десктопних платформах полягає в тому, що він є стандартним браузером в операційній системі Windows 11. Microsoft активно просуває Edge, а відмова від Internet Explorer 11 в наступному місяці може дозволити йому зробити ще один невеликий ривок.
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Ситуація зі смартфонами зовсім інша
Коли справа доходить до мобільних платформ, то тут вже зовсім інша історія, що відображає відсутність у Microsoft мобільної операційної системи з моменту виходу Windows Mobile. Відповідно до аналізу StatCounter, Edge навіть не увійшов до шістки кращих браузерів на мобільних пристроях. Тут також лідирує Chrome, що зайняв перше місце, він має 62,87% частки використання, а Safari на iPhone і iPad займає комфортне друге місце з 25,35%, випереджаючи на 20,65. %, Samsung Internet з 4,9% на третьому місці.