Оновлення 2020.48.26 для електромобілів Tesla отримало режим Boombox та нові ігри: Cat Quest, Solitaire і The Battle of Polytopia. Ілон Маск пообіцяв, що остання гра скоро буде доступна у мультиплеерном режимі.

Деталі оновлення

Режим Boombox доступний в Tesla, якщо в електромобілі встановлена ​​спеціальна колонка для попередження пішоходів, повідомляє Telescope. В Model 3 вона розміщена спереду зліва під бампером.

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Не всі власники Tesla використовують цей спікер. Наприклад, компанія Ingenext всього за 22 долари продає модуль для відключення зовнішнього динаміка Tesla Model 3, який за замовчуванням весь час видає попереджуючий звук для пішоходів під час руху електромобіля.

Користувачі виявили, що в режимі Boombox можна активувати певні штатні мелодії і ритми. Там є навіть озвучка як у фургона з морозивом, звук винищувача TIE Fighter з "Зоряних воєн" і пісня Лютика "Відьмаку заплатіть карбованою монетою" з серіалу "Відьмак". Можна завантажувати і відтворювати й власну музику. Цю опція також доступна в режимі Summon.

До того ж оновлення мультимедійної системи Tesla дозволяє змінювати звук клаксона. Користувачам стали доступні – бекання кози, шипіння змії, оплески, різдвяні дзвіночки, випускання газів з організму, La Cucaracha і звуки саксофона.

Apple Music і Amazon Music

Користувачі також помітили, що в останній версії мультимедійного оновлення є згадки про Apple Music і Amazon Music. Ймовірно Tesla скоро додасть ці потокові аудіосервіси в систему. Зараз в електромобілях доступні лише Spotify і Tidal.