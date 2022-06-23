Трійка лідерів

На першому місці у списку перебуває iPhone 13 з часткою приблизно 5,5% у загальному обсязі продажів смартфонів. Далі йде iPhone 13 Pro Max з результатом 3,4%. Закриває список лідерів iPhone 13 Pro з частою близькою до 1,8%.

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Решта позицій

На четвертій позиції перебуває ще один апарат Apple – iPhone 12, частка якого становила 1,6%. Модель iPhone SE 2022 розташувалася на сьомому рядку з 1,4% ринку.

Чотири смартфони в квітневому рейтингу Counterpoint розроблені компанією Samsung. Це моделі Galaxy S22 Ultra 5G, Galaxy A13, Galaxy A03 Core та Galaxy A53 5G, що посіли відповідно п'яте, шосте, восьме та дев'яте місця. Частки цих пристроїв склали приблизно 1,5%, 1,4%, 1,4% та 1,3%.

Замикає десятку апарат Redmi Note 11 LTE, створений китайською компанією Xiaomi. На нього у квітні припало близько 1,1 % у загальному обсязі реалізації смартфонів.



Найпопулярніші смартфони квітня 2022 року / Скриншот

Ринок мобільних пристроїв та планшетів не часто тішить оригінальними ґаджетами. Однак часом виходить справді цікавий пристрій, який може здивувати і частенько це трапляється саме в Китаї. Так, в піднебесній анонсували відверто незвичний смартфон з фізичною клавіатурою, який зовні нагадує стару добру "трубку".

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Попри те, що смартфон схожий на кнопковий телефон, він має цілком серйозні технічні характеристики і повноцінну Android 12 прямо з коробки. До того ж тут є сенсорний екран. А ще пристрій може похизуватися, мабуть, найбільш незвичним розташуванням фронтальної камери, яке ви могли бачити. Фото незвичного смартфона та більше детальної інформації про пристрій під назвою Duoqin F22 Pro шукайте у нашому матеріалі.