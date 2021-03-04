Підбірка свіжих фотографій Марса з китайського зонда "Тяньвень-1"

Китайський зонд "Тяньвень-1" наразі перебуває на орбіті Марса продовжуючи досліджувати поверхню Червоної планети. Тож тепер ми маємо змогу побачити нові зображення Марса, які Китайське космічне агентство (CNSA) публікує на своєму сайті.

Апарат зробив кілька чорно-білих фотографій поверхні Марса з висоти від 330 до 350 кілометрів над поверхнею планети. На них зображені кратери, піщані дюни і гірські хребти планети.

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Фото поверхні Марса зроблені зондом "Тяньвень-1"



Чорно-біла фотографія Марса, зроблена апаратом "Тяньвень-1" / Фото CNSA



Фото кратерів на поверхні Марса / Фото CNSA

На кольоровому знімку знято північний полюс Марса. Висота, з якої зроблено останнє фото, не уточнюється.



Кольорове фото північного полюсу Марса / Фото CNSA

Китайська місія на Марс

"Тяньвень-1", перша китайська незалежна місія на Марс. апарат було запущено 23 липня важкою ракетою з космічного стартового центру "Веньчан" у провінції Хайнань. Апарат пролетів 224 дні та подолав 475 мільйонів кілометрів.

Зонд складається з двох основних частин – орбітальної та посадкової капсули. Наразі зонд вийшов на опорну орбіту навколо Марса і перебуватиме на ній приблизно три місяці досліджуючи поверхню планети. Після цього спускова капсула повинна здійснити посадку на Червону планету.