Підбірка свіжих фотографій Марса з китайського зонда "Тяньвень-1"
Китайський зонд "Тяньвень-1" наразі перебуває на орбіті Марса продовжуючи досліджувати поверхню Червоної планети. Тож тепер ми маємо змогу побачити нові зображення Марса, які Китайське космічне агентство (CNSA) публікує на своєму сайті.
Джерело:CNSA
Апарат зробив кілька чорно-білих фотографій поверхні Марса з висоти від 330 до 350 кілометрів над поверхнею планети. На них зображені кратери, піщані дюни і гірські хребти планети.
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Фото поверхні Марса зроблені зондом "Тяньвень-1"
Чорно-біла фотографія Марса, зроблена апаратом "Тяньвень-1" / Фото CNSA
Фото кратерів на поверхні Марса / Фото CNSA
На кольоровому знімку знято північний полюс Марса. Висота, з якої зроблено останнє фото, не уточнюється.
Кольорове фото північного полюсу Марса / Фото CNSA
Китайська місія на Марс
"Тяньвень-1", перша китайська незалежна місія на Марс. апарат було запущено 23 липня важкою ракетою з космічного стартового центру "Веньчан" у провінції Хайнань. Апарат пролетів 224 дні та подолав 475 мільйонів кілометрів.
Зонд складається з двох основних частин – орбітальної та посадкової капсули. Наразі зонд вийшов на опорну орбіту навколо Марса і перебуватиме на ній приблизно три місяці досліджуючи поверхню планети. Після цього спускова капсула повинна здійснити посадку на Червону планету.
- Раніше зонд Hope Об'єднаних Арабських Еміратів вже надсилав фото Марса, на якому дуже добре видно планету. Переглянути його та більше дізнатися про місію можна за цим посиланням.
- Також нагадаємо, що на поверхню Марса нещодавно висадився апарат США Perseverance, який зараз готується до активного дослідження поверхні планети у кратері Єзеро. Втім апарт вже встиг відправити кілька тисяч фото та вражаючу панораму Марса на Землю.
- Крім того є ціле відео спуску апарата Perseverance та його посадки на Марс, а також вперше записані на повноцінний мікрофон звуки з поверхні Марса, такого пропускати не варто.
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