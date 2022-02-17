Свій Starlink: Євросоюз виділить гроші на створення супутникового інтернету
Джерело:Bloomberg
У Євросоюзі збираються створити власний аналог Starlink і вже навіть представили план супутникового угруповання на низькій навколоземній орбіті. Поки що все дуже нагадує проєкт від Ілона Маска.
Для чого Євросоюзу свій супутниковий інтернет
Мета проєкту: забезпечити якісним інтернет-з'єднанням усю Європу включно з регіонами, які становлять "стратегічні зацікавлення" союзу (регіони Арктики й Африки). На реалізацію задуманого вже планують виділити 6,8 мільярда доларів.
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Частка грошей виділить Єврокомісія, решта надійде від приватних компаній та країн-членів союзу й партнерів по Європейському космічному агентству (ESA).
За словами комісара ЄС з внутрішнього ринку Тьєррі Бретона, Європа зобов'язана побудувати незалежний супутниковий інтернет протягом кількох років. В інтерв'ю французькому телеканалу BFM він заявив, що космос починає відігравати все більш важливу роль у повсякденному житті людей, а також в економічному зростанні, безпеці та геополітичному впливі країн у всьому світі. Єврокомісія не хоче грати роль наздоганяючого на тлі цих змін, тому має намір активно інвестувати у перспективні космічні проекти.
Це має першорядне значення з погляду нашого стратегічного та технологічного суверенітету,
– додав Бретон.
Що відомо про технічну сторону проєкту
Одним із ключових проєктів такого типу стане поки що безіменна мережа інтернет-супутників. Технічний бік питання зараз не розкривається, але вже відомо, що нове сузір'я космічних апаратів спиратиметься на раніше запущені супутники. Коли заявлена система буде реалізована, Європа отримає третю космічну мережу, яка доповнить Galileo та Copernicus.