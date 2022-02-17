Для чого Євросоюзу свій супутниковий інтернет

Мета проєкту: забезпечити якісним інтернет-з'єднанням усю Європу включно з регіонами, які становлять "стратегічні зацікавлення" союзу (регіони Арктики й Африки). На реалізацію задуманого вже планують виділити 6,8 мільярда доларів.

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Частка грошей виділить Єврокомісія, решта надійде від приватних компаній та країн-членів союзу й партнерів по Європейському космічному агентству (ESA).

За словами комісара ЄС з внутрішнього ринку Тьєррі Бретона, Європа зобов'язана побудувати незалежний супутниковий інтернет протягом кількох років. В інтерв'ю французькому телеканалу BFM він заявив, що космос починає відігравати все більш важливу роль у повсякденному житті людей, а також в економічному зростанні, безпеці та геополітичному впливі країн у всьому світі. Єврокомісія не хоче грати роль наздоганяючого на тлі цих змін, тому має намір активно інвестувати у перспективні космічні проекти.

Це має першорядне значення з погляду нашого стратегічного та технологічного суверенітету,

– додав Бретон.

Що відомо про технічну сторону проєкту

Одним із ключових проєктів такого типу стане поки що безіменна мережа інтернет-супутників. Технічний бік питання зараз не розкривається, але вже відомо, що нове сузір'я космічних апаратів спиратиметься на раніше запущені супутники. Коли заявлена ​​система буде реалізована, Європа отримає третю космічну мережу, яка доповнить Galileo та Copernicus.