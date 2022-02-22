Сьогодні виробники пропонують свої смартфони у різних кольорах, яким полюбляють давати красиві загадкові назви. Це можуть бути різні відтінки зеленого, рожевого чи синього. Трапляються варіанти з градієнтами або панелями, які переливаються на світлі. Рідше трапляються червоні відтінки. Samsung, наприклад, свій новий флагман Galaxy S22 Ultra анонсувала у кольорі Бургунді – він схожий на колір світлого червоного вина. Однак чомусь виробники, обов'язково маючи в арсеналі чорне забарвлення корпусу, часто нехтують чисто білим.

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Білий колір у смартфонах

Дещо прояснила ситуація компанія OnePlus, яка випустила новий смартфон OnePlus 10 Pro у кольорі Panda White (Біла Панда).

Один з керівників компанії, президент лінійки продуктів OnePlus Лю Феншо, пояснив що є три основні причини, через які білі смартфони залишаються рідкістю.

По-перше, процес випуску білих смартфонів складніший. Якщо зйявляються навіть невеликі відхилення, остаточний ефект буде зовсім іншим, і візуальний ефект буде погіршений.

Друга причина полягає в тому, що при випуску смартфонів білого кольору знижується відсоток виходу якісної продукції, що підвищує вартість виробництва.

Він додав, що для того, щоб знайти найкращий корпус для OnePlus 10 Pro Extreme Edition, компанія протестувала понад 100 варіантів протягом трьох місяців. Звісно, це створює певні незручності для виробництва і в кінцевому підсумку впливає на ціну.

Третя причина полягає в тому, що на телефонах із білим корпусом краще видно відбитки пальців.



OnePlus 10 Pro Extreme Edition у кольорі Panda White / Фото OnePlus

Щоб прорекламувати свою новинку, Лю Феншо, звісно ж, заявив, що OnePlus вдалося подолати всі проблеми, включаючи непередбачувану зміну кольору, яка є наслідком зміни сприйняття кольору телефону під різними кутами.

Варто зазначити, що у білому кольорі компанія пропонує лише версію Extreme Edition. Звичайна ж версія 10 Pro пропонується у кольорах Вулканічний чорний та Смарагдовий ліс.