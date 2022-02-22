Сьогодні виробники пропонують свої смартфони у різних кольорах, яким полюбляють давати красиві загадкові назви. Це можуть бути різні відтінки зеленого, рожевого чи синього. Трапляються варіанти з градієнтами або панелями, які переливаються на світлі. Рідше трапляються червоні відтінки. Samsung, наприклад, свій новий флагман Galaxy S22 Ultra анонсувала у кольорі Бургунді – він схожий на колір світлого червоного вина. Однак чомусь виробники, обов'язково маючи в арсеналі чорне забарвлення корпусу, часто нехтують чисто білим.
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Білий колір у смартфонах
Дещо прояснила ситуація компанія OnePlus, яка випустила новий смартфон OnePlus 10 Pro у кольорі Panda White (Біла Панда).
Один з керівників компанії, президент лінійки продуктів OnePlus Лю Феншо, пояснив що є три основні причини, через які білі смартфони залишаються рідкістю.
- По-перше, процес випуску білих смартфонів складніший. Якщо зйявляються навіть невеликі відхилення, остаточний ефект буде зовсім іншим, і візуальний ефект буде погіршений.
- Друга причина полягає в тому, що при випуску смартфонів білого кольору знижується відсоток виходу якісної продукції, що підвищує вартість виробництва.
- Третя причина полягає в тому, що на телефонах із білим корпусом краще видно відбитки пальців.
OnePlus 10 Pro Extreme Edition у кольорі Panda White / Фото OnePlus
Щоб прорекламувати свою новинку, Лю Феншо, звісно ж, заявив, що OnePlus вдалося подолати всі проблеми, включаючи непередбачувану зміну кольору, яка є наслідком зміни сприйняття кольору телефону під різними кутами.
Варто зазначити, що у білому кольорі компанія пропонує лише версію Extreme Edition. Звичайна ж версія 10 Pro пропонується у кольорах Вулканічний чорний та Смарагдовий ліс.