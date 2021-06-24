Розумні світлофори повідомлять як швидко рухатися, щоб потрапити у зелену хвилю

У Великій Британії встановлять розумні світлофори. Вони будуть підказувати водіям, як швидко потрібно рухатися, щоб потрапити в зелену хвилю. Це допоможе скоротити шкідливі викиди на 25 відсотків.
Завдяки таким світлофорам, необхідність зупинятися на червоне світло може піти в минуле. Вони регулюватимуть рух транспорту таким чином, щоб той наближався до наступного перехрестя на зелене світло.
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Як це працює
Світлофор взаємодіє з дисплеєм на приладовій панелі аналогічно до супутникової навігації і показує, з якою потрібно їхати швидкістю.
Якщо ж водій все-таки застряг на червоному світлофорі, дисплей отримує і відображає інформацію про те, скільки часу залишилося до наступного зеленого світла.Інтелектуальні світлофори здатні передавати інформацію автомобілям, обладнаним цією системою, на відстані до кілометра.
Допомога екології
- Випробування Highways England показали, що викиди збільшуються, коли автомобілі починають рух.
- За рахунок усунення непотрібних зупинок викиди CO2 знизилися на 27 відсотків.
- Дослідники повідомили, що найбільше скорочення викидів відбулося у випадку вантажних автомобілів, які більше забруднюють повітря.
Використання технологій для оптимізації швидкості транспортного засобу на перехрестях дає можливість не тільки зменшити кількість забруднюючих речовин, у тому числі викиди вуглецю, але і поліпшити враження водіїв. Дозволяючи водіям регулювати швидкість, це зводить до мінімуму зупинки на червоне світло, зменшуючи роздратування і економлячи паливо,
– відзначили дослідники.