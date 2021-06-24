Завдяки таким світлофорам, необхідність зупинятися на червоне світло може піти в минуле. Вони регулюватимуть рух транспорту таким чином, щоб той наближався до наступного перехрестя на зелене світло.

Цікаво Натхненні природою: як створювався дизайн навушників Huawei FreeBuds 4i

Як це працює

Світлофор взаємодіє з дисплеєм на приладовій панелі аналогічно до супутникової навігації і показує, з якою потрібно їхати швидкістю.

Якщо ж водій все-таки застряг на червоному світлофорі, дисплей отримує і відображає інформацію про те, скільки часу залишилося до наступного зеленого світла.

Інтелектуальні світлофори здатні передавати інформацію автомобілям, обладнаним цією системою, на відстані до кілометра.

Допомога екології

Випробування Highways England показали, що викиди збільшуються, коли автомобілі починають рух.

За рахунок усунення непотрібних зупинок викиди CO 2 знизилися на 27 відсотків.

Дослідники повідомили, що найбільше скорочення викидів відбулося у випадку вантажних автомобілів, які більше забруднюють повітря.

Використання технологій для оптимізації швидкості транспортного засобу на перехрестях дає можливість не тільки зменшити кількість забруднюючих речовин, у тому числі викиди вуглецю, але і поліпшити враження водіїв. Дозволяючи водіям регулювати швидкість, це зводить до мінімуму зупинки на червоне світло, зменшуючи роздратування і економлячи паливо,

– відзначили дослідники.