Світ заповнений роботами: Hyundai показала своє бачення майбутнього

Південнокорейська автомобілебудівна компанія Hyundai у минулому вже демонструвала свої розробки у сфері робототехніки та автоматизації. Тепер же широкому загалу була представлена концепція "Мобільність речей", яка розкриває бачення компанією світу майбутнього, в якому практично все роботизоване.

На думку голови лабораторії робототехніки Hyundai Motor Group Дон Джін Хена, спектр речей, які можна роботизувати, є необмеженим. Мета полягає у тому, щоб робототехніка забезпечила усі види особистої мобільності, брала участь у спілкуванні, переміщенні та автономному виконанні завдань.

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Згідно з наявними даними, Hyundai розробляє два різні стандарти, які мають стати частиною концепції "Мобільність речей".

Перший з них є модульною платформою Plug and Drive (PnD), яка об'єднує рульове управління, електричний привід і підвіску.

(PnD), яка об'єднує рульове управління, електричний привід і підвіску. Друга платформа отримала назву Drive and Lift (DnL) і призначена для підйому та спуску предметів.

У поєднанні з чотириколісним роботом MobED, який був анонсований минулого місяця, представлені модульні платформи зможуть автономно переміщати різні об'єкти, починаючи від вантажних контейнерів і до засобів пересування.

Модульна платформа PnD є універсальним мобільним рішенням, яке поєднує систему інтелектуального кермового управління, гальмівну систему, електричний привід та підвіску. Одноколісний пристрій використовує кермовий привід для обертання колеса і забезпечує поворот на 360°. У конструкції також передбачені лідар та інтелектуальні камери, на основі яких реалізовано систему автономного управління.

Модулі PnD можуть прикріплюватися до різних предметів, починаючи від звичайних столів і закінчуючи вантажними контейнерами, для розширення їх мобільності. Залежно від потреб користувачі можуть вибирати різні конфігурації та розміри платформи.

Модуль PnD адаптується та розширюється відповідно до потреб людини. У світі майбутнього ви не будете самі переміщати свої речі, натомість вони рухатимуться навколо вас. PnD робить зазвичай нерухомі предмети мобільними. Саме ця здатність уможливлює зміну практично будь-якого простору,

– заявив Дон Джін Хен.

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Застосування платформи

Hyundai стверджує, що модульні платформи компанії можуть бути налаштовані різними способами і підходять, наприклад, для модифікації офісного простору.

Дуже перспективним місцем використання PnD є транспортна сфера. Компанія демонструє можливість створення індивідуальних транспортних капсул шириною приблизно 1,5 метра, які можуть використовуватись для автономного переміщення одного пасажира в міських умовах.